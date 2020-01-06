HABER
  4. Kazdağları’nda kar fırtınası etkili oluyor

Kazdağları’nda kar fırtınası etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde sabah saatlerinde başlayan kar fırtınası ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’ndan geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlük ile sağlanıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi’ ekipleri yollu açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan poyraz fırtınası ile birlikte Kazdağları’nda yoğun kar yağışı başladı. Rüzgarında etkisiyle kar tipiye dönüştü. Edremit Yenice Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanma noktasına geliyor. Balıkesir ve Çanakkale’den Karayolları kar küreme ve tuzlama araçları ve Edremit Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle ekipleri karla mücadelede zaman zaman zorlanıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerleyemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer vatandaşların mecbur kalınmadıktan sonra bu yol kesimini kullanmamalarını, kullanacaklar ise de kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları mutlaka yanlarında bulundurmalarını istediler.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Otobüsteki yolcunun valizinden 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildiOtobüsteki yolcunun valizinden 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi
Elazığ’da 112’ye gelen gereksiz çağrı yüzde 85 oranında düştüElazığ’da 112’ye gelen gereksiz çağrı yüzde 85 oranında düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar fırtınası Kaz Dağları

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi! İşte son durum

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Dışarı çıkartıp acımasızca dövdüler

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.