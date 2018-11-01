Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Onlarca endemik bitki türünün barındığı Kazdağları`nda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaraları ortaya çıkartıyor.

Kazdağları'nda sonbahar güzelliği

1 / 6 Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Kazdağları, bu aylarda şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor.

2 / 6 Doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyor.

3 / 6 Kazdağları, sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

4 / 6 Türkiye’nin dört bir yanında sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başlarken, Kaz Dağları da zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle sonbahar güzelliklerinin yaşandığı kervana eklendi.

5 / 6 Su eko sistemleri nedeniyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türü de yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.