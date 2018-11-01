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Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve kızıl renkleri ile dikkatleri çekiyor.

Onlarca endemik bitki türünün barındığı Kazdağları`nda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaraları ortaya çıkartıyor.

Kazdağları'nda sonbahar güzelliği

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Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Kazdağları, bu aylarda şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor.
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Doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyor.
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Kazdağları, sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
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Türkiye’nin dört bir yanında sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başlarken, Kaz Dağları da zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle sonbahar güzelliklerinin yaşandığı kervana eklendi.
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Su eko sistemleri nedeniyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türü de yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
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Bir tarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün özelliklerini de bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Ayrıca ziyaretçilerin dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kazdağları sonbahar

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