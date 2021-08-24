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Kazdağları'ndaki yangına havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla başladı

24.08.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği Kazdağları'ndaki yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Beyaz dumanlar, dağları kaplarken yaşananlar havadan görüntülendi. İşte Balıkesir'deki yangında son durum...

Kazdağları'ndaki yangına havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla başladı

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Kazdağı Milli Parkı'nda devam eden yangın, havadan drone ile görüntülendi.

4 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI, 17 HELİKOPTER MÜDAHALE ETMİŞTİ!

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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