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Kazdağları Şahinderesi Kanyonu, cam seyir terastan izlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka: - "İnsanlarımızın artık Kazdağlarının güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmelerini, bu tesisler içinde oturup kısa da olsa bir süre istirahat etmelerini sağlayacak bu tür tesisler, bölgemize daha çok değer kazandıracak"

BALIKESİR (AA) - Kazdağlarında bulunan Şahinderesi Kanyonu'na 250 metrekarelik cam seyir terası inşa edilecek.

Edremit Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında, kanyonun Yörükküpü mevkisinde cam seyir terası düzenlemesi yapılacak.

Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Şahindere Kanyonu'na yapılacak seyir terasının, bölgenin turizm aktivitesi bakımından önemli bir merkezi olacağını söyledi.

- "Dağa çıkışlar disiplinli hale gelecek"

Kanyona yapılacak cam seyir terası sayesinde milli parkların geçiş noktasının da kontrol altına alınacağını kaydeden Saka, "Seyir terası sayesinde kontrolsüz bir şekilde dağa çıkış noktalarından biri olan bu nokta kontrol altına alınarak dağa çıkışlar disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın artık Kazdağlarının güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmelerini, bu tesisler içinde oturup kısa da olsa bir süre istirahat etmelerini sağlayacak bu tür tesisler, bölgemize daha çok değer kazandıracak." dedi.

Projede ihale safhasına geçildiğini ifade eden Saka, şu bilgileri aktardı:

"Kazdağı Milli Parklar Şefliği ve Edremit Belediyesinin ortaklaşa yaptığı projeye Güney Marmara Kalkınma Ajansından (GMKA) 1,5 milyon liralık bir hibe kredisi alındı. 1 milyon lira da belediyenin bütçesinden kaynak aktarılarak cam seyir terasının tamamlanmasını planlıyoruz. Buraya yapılacak olan cam seyir terası. Yani insanlar camın üzerinde yürürken aşağıya baktıklarında bu doğa güzelliğini görecekler. Kazdağlarımız dünyanın ender bölgelerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu bölgenin zenginliğini, güzelliğini dünya insanlarına bu şekilde de tanıtmış olacağız."

Kazdağlarının 836 rakımlı kanyonunda yapılacak seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama olarak inşa edilecek.

Çevre düzenlemesinde ahşap ve taş kullanılarak doğaya ve canlılara zarar verilmeden inşa edilmesi planlanan teras, Şahinderesi'nin zemininden 586 metre yükseklikte konuşlandırılacak.

GMKA'dan 1,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan projenin ihalesinin nisan ayında yapılması, temmuz ayında inşaatının başlatılarak 24 aylık sürede tamamlanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Kazdağları

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