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Kazdağlarına kar görmek için geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

Edremit Körfezi'nde yaşayan vatandaşlar, hafta sonunu, kar yağışının etkili olduğu Kazdağlarında kartopu oynayarak ve mangal yaparak geçirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda, kar yağışının etkili olduğu Kazdağlarında kartopu oynadı, mangal yaptı.

Yılın belirli zamanlarında beyaza bürünen Kazdağlarının Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynayarak bazıları da mangal yaparak günün tadını çıkardı.

Edremit'ten gelen Maruf Gündoğdu, hafta sonunu Kazdağlarında değerlendirdiklerini söyledi.

Ailesiyle geldiği Kazdağlarında güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Gündoğdu, "Ailemizle beraber karın keyfini çıkarıyoruz. Kendimizi burada çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Burada insanların doğayla, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olması gerçekten insanların içini sıcacık ediyor bu soğuk havada." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir edremit körfezi kar Kazdağları

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