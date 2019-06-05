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Kazdağları’nda çevre dostu deterjan üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) Derneği tarafından doğa dostu deterjan üretilecek.

Kazdağları’nda çevre dostu deterjan üretilecek

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)- (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) Derneği tarafından doğa dostu deterjan üretilecek. Kazdağları’nın pilot bölge olarak seçtiklerini söyleyen Dernek Başkanı Ceylan Özünel, deterjanlardan kaynaklanan kimyasal kirliliğin azaltılabilmesini hedeflediklerini söyledi.
Edremit ilçesinde faaliyet gösteren TEGEL Başkanı Ceylan Özünel, 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Petrol tabanlı kimyasal kullanımının, çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Özünel, çevreye zararlı olan ürünlere alternatif olarak herkes tarafından kolaylıkla yapılabilecek ve ucuz ürünlerin piyasaya sunulabilmesi için doğa-dostu kendin yap temizlik kitleri hazırladıklarını söyledi.
Edremit Körfezi ve Kazdağları bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özinel, "Ürünümüzün içeriğinde sodyum bikarbonat, çamaşır sodası, sabun tozu, arap sabunu ve gliserin bulunuyor. Yaz sezonunda yazlıklarına veya otellere gelenler bölgede ciddi bir nüfus yoğunlu ve beraberinde de tüketim ve daha fazla atık bırakıyor. Kirliliğin önemli sebeplerinden birisi fabrika, otel ve bireylerin atık sularının yeterli arıtma sağlanmadan dere, nehir ve Körfez’e deşarj etmesidir. TEGEL olarak petrol temelli deterjanlardan kaynaklanan kimyasal kirliliğin azaltılabilmesi için alternatif olacak doğa dostu temizlik ürünlerinin üretilmesini hedefliyoruz. Doğa dostu kendin yap temizlik ürünlerinin kullanıcılar tarafından test edilmesi için Kazdağları Bölgesi pilot uygulama alanı olarak seçtik. Temiz ürünlerin kullanımının artması, kadınların sağlığı açısından da önem taşıyor. Kendin yap temizlik kitleri ise bütün aile bireyleri tarafından hep birlikte kolaylıkla 2 dakikada yapılabilir, böylece temizliği ve temizlik ürünlerini sadece kadınların ilgi alanı olmaktan çıkarmayı umuyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Küçük Destek Programı (GEF-SGP) ile finanse edilen proje kapsamında hazırlanacak olan 400 adet kendin yap temizlik kiti, zehirsiz temizlikle ilgili yapılacak olan atölyelerde katılımcılara dağıtılacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kazdağları’nda çevre dostu deterjan üretilecek

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