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Kazdağları'nda çöplük yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

Yangının ormanlık alana ve zeytin bahçelerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndaki çöplük alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nda kurulu kırsal Doyran Mahallesi'nde bulunan çöplükten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli helikopterle havadan, 2 arazözle ve 2 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bu arada, ilk belirlemelere göre çöplük yakınındaki 4 hektarlık alanda bulunan zeytin ağaçlarının yangından zarar gördüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Kazdağları yangın

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