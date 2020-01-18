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  4. Kazdağları’nda kaçak ava geçit yok

Kazdağları’nda kaçak ava geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefligi ekipleri, 2020 yılının ilk günlerinde de av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefligine bağlı ekipler yaban hayvanlarının korunması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefligi ekipleri, 2020 yılının ilk günlerinde de av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.
Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefligine bağlı ekipler yaban hayvanlarının korunması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kazdağları Milli Parklar Şefligi sorumluluk alanı içerisinde yapılan uygulamada 21 avcının evrak kontrolü yapıldı. Kontroller sonucunda 6 kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlenip, avdan men edilerek 5 bin 398 TL idari para cezası uygulandı.

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