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Kazdağları'nda kar eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Talimalanı mevkii, kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasıyla, piknik alanı ve eğlence merkezine döndü.

Kazdağları'nda kar eğlencesi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Talimalanı mevkii, kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasıyla, piknik alanı ve eğlence merkezine döndü. Özellikle çocuklar gönüllerince eğlenip oyun oynarken, birçok kişi karda mangal keyfi yaptı.
Kuzey Ege sahilleri boyunca nadiren kar yağışı olurken, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı yaşanıyor. Edremit şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede etkisini gösteren yoğun kar yağışının azalmasıyla, Kuzey Ege sahillerinde oturanlar bölgeye akın etti. Kazdağları içerisinden geçen yolda yüzlerce araç sıralandı. Birçok kişi, kar içinde yaktıkları ateşlerde hem ısındı, hem de mangal keyfi yaptı.
Çocuklar gibi, ebeveynlerde kar topu savaşı yapıp, salıncaklarda sallandı. Şu anda iklimin en güzel, en doğal zamanı olduğunu belirten Maruf Gündoğdu, "Balıkesir’imizin en güzide yeri Edremit’in meşhur Kazdağları mesire yerinde çocuklarımız ve ailemizle beraber sıcak bir atmosferde karın şu anda keyfini çıkarıyoruz. Ne mutlu bize böyle güzelliklerin olması, böyle harika yerlerin olması. Kendimizi burada çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Buradaki, insanların doğayla, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olması gerçekten insanların içini sıcacık ediyor bu soğuk havada" dedi.
Kar topu oynayıp kayarak günün tadını çıkaran çocuklardan biri de "Biz buraya eğlenmek için geldik ailece. Çok mutluyuz. Burası çok güzel, burayı çok seviyoruz" diye konuştu.
Karayolları ve Edremit Belediye Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede önlem olarak dururken, zaman zaman tuzlama çalışması yapıp, yol boyunca önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Kazdağları'nda kar eğlencesiKazdağları'nda kar eğlencesiKazdağları'nda kar eğlencesiKazdağları'nda kar eğlencesi

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