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Kazdağları'nda kar görmek isteyenlere trafik engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit-Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, uzun araç kuyruğu oluştu.

Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi. Sabah erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kazdağıları'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı.

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