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Kazdağları’nda kar, ovalarında su baskınları var

27.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinide içine alan Kazdağları’nda kar yağışı öğle saatlerine doğru başladı.

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinide içine alan Kazdağları’nda kar yağışı öğle saatlerine doğru başladı. Dağda kar yağışı etkili olurken, ovalarda ise su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor. Alt geçitler su ile doldu, zeytinlikler sular içinde kaldı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan lodos rüzgarı poyraz yönünde değişim yaşadı. Rüzgarın poyraza dönmesiyle birlikte kar yağışı Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Edremit Yenice Karayolu’nun Hanlar geçidinde kar karayolu trafiğini zaman zaman olumsuz etkiledi. Yetkililer bu yol kesiminde seyir yapacak sürücülere kış lastiği, zincir ve çekme halatı konusunda uyarıda bulundular. Kar yağışı olumsuzlukların yanı sıra güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar yağışı sonrasında bazı doğa yürüyüşü grupları kar yağışı altında Hanlar Eybek güzergahında yürüyüş gerçekleştirdiler.
Öte yandan sahil bölgesinde ova bölgesinde ise yağış nedeniyle bazı alt geçitler su ile doldu. Sürücüler bu geçitlerden geçerken oldukça zorlandı. Edremit ve Havran ilçesinde bazı zeytinlik alanları ise su bastı. Yağışların cuma gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

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