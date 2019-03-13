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Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sahil bölgesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Bölgede iki günden bu yana etkili olan lodos fırtınası sabah saatlerinde yön değiştirerek poyraz fırtınasına dönüştü.

Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sahil bölgesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Bölgede iki günden bu yana etkili olan lodos fırtınası sabah saatlerinde yön değiştirerek poyraz fırtınasına dönüştü. Kuzey yönlü rüzgarlar ile bölgede sıcaklıklar 10 derece kadar azaldı. Kazdağları’nda iki gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kazdağları’nın Hanlar ve Kapancı bölgelerinde kar yüksekliği kısa sürede 5 santimetreye ulaştı. Sahil bölgesinde ise lodos fırtınası sonrasında şiddetli rüzgarlar yön değiştirmesine rağmen etkili oluyor.
Kazdağlarında Edremit Yenice karayolunda seyahat edeceklerin yanlarında çekme halatı, kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi.

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına
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