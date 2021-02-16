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Kazdağları’nda kar yağışı devam ediyor

16.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Kazdağları’nda cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı zaman zaman aksatıyor.

Kazdağları’nda cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı zaman zaman aksatıyor. Görevliler bir yandan yolu açık tutmaya çabalarken, bir yandan da mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları’ndan geçen kara yolunun Talim Alanı, Hanlar mevkilerinde tipi şeklinde devam eden kar sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Edremit Belediyesi’ne ait ekipler cumartesi akşamından bu yana bölgede Edremit Yenice Karayolunu açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyorlar. Ekipler bir yandan da yollarda çeşitli nedenler ile mahsur kalan araçları ve sürücülerine yardımcı oluyor. Yetkililer bu yol kesiminde ilerleyecek vatandaşların zincir, çekme halatı ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Belediyesi Karla Mücadele Ekibinden İrfan Aygün, “Cumartesi gününden bu yana buradayız. Bu gün yaklaşık 30 kadar araç kurtardık. Yolda kayanları. Yolda çıkamayanları. Onlara yardımcı oluyoruz. Yolu açmaya çalışıyoruz. Çalışır vaziyetten tutmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışı var. Bazı yerler tor yaptığı için oralara müdahale etmek zorundayız. Araçlar geçemiyor. Sürücülerin kar lastiği ve zincir takmalarını istiyoruz. Bu şekilde gelmeleri gerekiyor. Arabalar çekmiyor. Yolda kalıyorlar. Mahsur kaldıkları zaman da biz yardım etmek zorunda kalıyoruz. Bir yandan yolla uğraşıyoruz” dedi.
Kar yağışının bölgede çarşamba sabahına kadar etkili olması bekleniyor.

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