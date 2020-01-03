HABER
  4. Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor

Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit, Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi’nin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor.Hafta başında bu yana aralıklar ile Kazdağları’nda etki olan kar yağışı bu günde kendisini gösterdi.

Balıkesir’in Edremit, Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi’nin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor.
Hafta başında bu yana aralıklar ile Kazdağları’nda etki olan kar yağışı bu günde kendisini gösterdi. Kazdağları Kapanca, Eybek, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekiplerinin gün içinde yaptığı çalışmalar ile Edremit-Kalkım-Yenice karayolu açık tutuluyor. Çalışmalara Karayolları ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi’ne ait iş makineleri de destek veriyor.
Yetkililer bu yol kesiminde özellikle akşam ve gece saatlerinde şiddetli poyraz rüzgarının da etkisiyle yollarda buzlanmalar olabileceğinden sürücülerin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladılar. Sürücülerin bu yol kesimine girerken yanlarında zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarının bulunmasını istediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Dündar: “Bizde borç yok hizmet çok”Dündar: “Bizde borç yok hizmet çok”
Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euroMutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.