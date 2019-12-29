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  4. Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 18:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Hanlar ve Eybek bölgesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar yükseldi. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücüleri kış şartlarına uygun ekipman ile yola çıkmalarını istedi.
Kar yağışı hafta sonuna denk gelince bir çok bölge sakini de Kazdağları’na çıkarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar kartopu oynarken kardan adam yaptı.

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