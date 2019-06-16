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Kazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde bulunan botanik bahçesinde, 2 kadın girişimci tarafından geçen sene başlatılan 'Lavantalı Günler' etkinliğinin 2'ncisi düzenlendi.

Kazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliği

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde bulunan botanik bahçesinde, 2 kadın girişimci tarafından geçen sene başlatılan 'Lavantalı Günler' etkinliğinin 2'ncisi düzenlendi. Lavanta hasadı ile başlayan etkinlik kapsamında, çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra doğal ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşiler yapıldı.
Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nin Kazdağları eteklerindeki Ulusoy Botanik Parkı'nda, kadın girişimciler Gülçin Cömert ve Banu Ulusoy, 2 sene önce lavanta ekimi yaptı. İlk olarak geçen sene, hasat döneminde, doğal ve sağlıklı yaşamda lavantanın önemini göstermek amacıyla 'Lavantalı Günler' adıyla etkinlik düzenlendi. Bu yıl 2'nci kez 'Lavantalı Günler' etkinliği yapıldı.
Etkinlikte lavanta yağı üretimi, 'Ayla Seyhun'la bilgi kaosunda otacı olmak', Suat Temizer'in 'shibashi' gösterimi, 'Zeynep İlhan'la doğa dostu temizlik', 'Derya Öncel'le lavanta ve kullanım yöntemleri ve krematölyesi', 'Hatice Çağaptay'la nefes egzersizleri', 'Ayla Seyhun'la lavantalı, soğuk sabun atölyesi', 'Ranagül Erdoğan'la tükenmez içeceği atölye çalışması' yapıldı.
Kazdağları'nın eteklerinde ektikleri lavantaların bu yıl ikinci hasadını yaptıklarını anlatan Gülçin Cömert, "İlk lavanta ekimini Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu ile birlikte yapmıştık. Daha sonra üretim aşamasında da dostlarla birlikte hareket ettik. Ardından lavantalı ürün yapan krem üreten arkadaşlarla da birlikte olmayı tercih ettik. Biz artık kendimize 'Lavida kolektifi olduk' diyoruz. Katılımcılarımıza bitkiler nasıl doğru toplanır, ne zaman toplanır; bunları anlattık. Aynı zamanda bu etkinlikle biz lavanta ile tıbbi aromatik bitkiler hakkında farkındalık yaratmak ve doğru kullanımı öğretmeye çalışıyoruz. Çağımızın hastalığı Alzheimer ile nasıl mücadele etmeliyiz, onları konuştuk. Sanıyorum bölgede yaşayanları, Kazdağları'nın eteklerinde yetişen lavantalar ile tanıştırdık” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliğiKazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliğiKazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliğiKazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliği

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