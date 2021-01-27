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Kazdağları’nda onlarca araç kar nedeniyle mahsur kaldı

27.01.2021 20:38 | Son Güncelleme:
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Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan ve saat 17.30’da şiddetlenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda onlarca araç mahsur kaldı.

Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan ve saat 17.30’da şiddetlenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda onlarca araç mahsur kaldı. Kar nedeniyle rampalardan çıkamayan araçlar ve yolcuları zor anlar yaşadı.
Edremit Gülsüm Ana mevkii ile Çanakkale’nin Kalkım beldesi arasında yer alan 20 kilometrelik yol kesiminde saat 17.30’da bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu zaman zaman trafiğe kapandı. Yolun Balıkesir bölümünde Edremit Belediyesi Fen İşlerine bağlı bir greyder yolu açık tutmak için yoğun çalışma yaparken, Çanakkale bölümünde hiçbir çalışmanın yapılmaması nedeniyle yükselen kar araç trafiğini tehlikeye soktu. Yoğun rampaların ve virajların bulunduğu yol kesiminde bazı araçlar kayarak yol kenarında beklemek zorunda kaldılar. Bazı sürücüler ise zincir takarak yolda ilerlemeye çalıştı.
Kar nedeniyle ilerleyemeyen yolda kalan sürücüler ve yolcuların ekiplerin bir an önce bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarına başlamasını istediler. Cep telefonlarının da çekmediği yol kesiminde mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.

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