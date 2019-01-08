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Kazdağları’nda onlarca araç mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 00:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan onlarca aracın yardımına belediye ekipleri ve köylüler yetişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan Kazdağları'ndan geçen karayolu, kar ve buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapandı. İki ilçe arasında yolculuk yapan araçlardan, zincir ve kar lastiği olmayanlar mahsur kaldı. Deve Boynu rampalarında buzlanma nedeniyle kayarak mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kamyonet ve greyder ile çekilerek kurtarıldı.

Gün boyu iki ilçe arasındaki yolu açık tutabilmek için kar küremesi yapan Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hakkı Şen, “Belediyeden yardım amaçlı buraya geldik. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Greyderimiz de Kalkım tarafına geçti. Kar küremesi yapıp yolu açıyor” dedi.

ZİNCİR TAKARAK KURTULABİLDİLER

Edremit’ten Yenice ilçesinin Pazarköy köyüne gitmek için yola çıktıklarını belirten midibüs sürücüsü Mehmet Aydoğan, "Yollar şu anda kapalı. Çanakkale tarafı açık değil. Aracımıza zincir taktık. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok" diye konuştu.

Tarım işçilerini taşıyan midibüsün yolcularından Aysel Adışen, "Edremit ilesinden mandalina kesmekten geliyoruz. Yolların Balıkesir il sınırlarında kalan kısmı açık, Çanakkale tarafı kapalı" ifadelerini kullandı.

Edremit’ten Yenice ilçesinin Kalkım beldesine gitmek için bindiği ve zinciri olmadığı için ilerleyemeyen midibüsün yolcularından Gülizar Malkoç, “Yolda kaldık. Yardım bekliyoruz. 2 saatten beri buradayız. Zincir takmaya uğraşıyoruz. Gitmeye korkuyoruz. Yolumuz çok tehlikeli” diye konuştu.

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