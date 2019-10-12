HABER

Kazdağları’nda orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağların’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Kazdağları’nda orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağların’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Kazdağları eteklerinde Çam Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına 4 helikopter, 12 arozöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
SP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyedeSP’li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber olduBacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.