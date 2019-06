Kazdağları'ndaki Çamlıbel'de antik pazar kuruldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi Kazdağları'ndaki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde, yöre halkı tarafından, bölgede oturan insanların geçmişte kullandığı yöresel ürünler ve hazırladıkları el işi ürünlerden oluşan Çamlıbel Antik Pazar kuruldu. Sadece Pazar günleri satış yapılan Çamlıbel'de Antik Pazar, bayram süresince açık olacak.

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz’in oturduğu ve hayatını kaybettikten sonra toprağa verildiği Kazdağları'ndaki kırsal Çamlıbel Mahallesi meydanında, çevre sakinleri tarafından antika pazarı kuruldu. Geçmişten, atalarından kalma ve Kazdağları’nın eteklerindeki civar köylerden toplanan eşyalar burada satışa çıkıyor. Antika eserlerin arasında genel olarak, yöre kültürünü anlatan, burada oturan insanların kullandığı ürünler yer alıyor.

'ANTİKA VE DEKORATİF EŞYALARA MERAKI OLANLARI BEKLERİZ'

Satılan antika ürünlerin genel olarak dekoratif amaçla kullandığını söyleyen Adil Can Erçetin, “Buradaki pazarımız antika ve dekoratif eşyalar üzerine tasarlanmış vaziyette. Bölgesel esnaf ve aynı zamanda köylerdeki insanlar ürünlerini burada satabiliyor. Herkesin evinde bulunan dekoratif malzemeler burada değerlendirme şansı yakalıyor. Ürünleri toplamak için genellikle köyleri geziyoruz. Köylerden, bit pazarlarından ve eş dost yardımıyla temin ediyoruz ürünleri. Oldukça iyi bir talep var. Bayram da her gün açık olacağız. Bayram sonrasında da yaz boyunca her Pazar günü buradayız. Antika ve dekoratif eşya meraklısı olan arkadaşlarımızı buraya bekleriz" dedi.