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Kazdağları'ndaki çöplük yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar alandaki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi

Kazdağları'ndaki çöplük yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çöplükte çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektar alanda bulunan zeytin ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi.

Kazdağları'nda kurulu kırsal Doyran Mahallesi'ndeki çöplükte dün çıkan ve çevredeki tarım arazilerine sıçrayan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 hektar alandaki zeytin ağaçlarının zarar görmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Doyran Mahallesi'ndeki çöplükten dün dumanların yükselmesi üzerine söndürme çalışması başlatılmıştı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan, iki arazöz ve iki itfaiye aracıyla da karadan yangına müdahale edilmişti.

Kazdağları'nda çöplük yangını<br />

Kazdağları'nda çöplük yangını<br />

Kazdağları'nda çöplük yangını<br />

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Balıkesir çöplük Edremit Kazdağları yangın

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