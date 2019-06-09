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Kazdağları'ndaki çöplükte yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın kırsal Doyran Mahallesi'ndeki çöplükte yangın çıktı.

Kazdağları'ndaki çöplükte yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın kırsal Doyran Mahallesi'ndeki çöplükte yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık ile zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Kazdağları'ndaki kırsal Doyran Mahallesi yakınlarında bulunan çöplükte, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'nün helikopteri ile 2 arazözü ve Edremit Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede ormanlık ve zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede söndürme çalışmalarına devam ederken, ilk belirlemelere göre, 4 dekarlık alan yandı.

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Kazdağları'ndaki çöplükte yangınKazdağları'ndaki çöplükte yangınKazdağları'ndaki çöplükte yangınKazdağları'ndaki çöplükte yangın

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