HABER

Kazdağları'ndaki dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın Koçero Deresi’nde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi.

Burak GEZEN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın Koçero Deresi’nde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü.

Kazdağları’ndaki Koçero Deresi’nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların telef edilmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek telef edildiği belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı’ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresi’nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.

Türkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandıTürkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandı
Ankara’da 'Keşmir Kara Günü' anıldıAnkara’da 'Keşmir Kara Günü' anıldı
Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladıUluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı

Kız isteme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Büyük ikramiye 9. kez devretti!

MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.