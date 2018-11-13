Kazdağları'ndaki mantarlar hem geçim hem çekim kaynağı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, sonbahar mevsiminde yetişen ayı ve kanlıca mantarları köylülerin gelir kapısı oldu. Ancak bin pınarlı Kazdağları, çok sayıdaki mantar çeşidiyle de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Yenilebilen mantarlar sofraları, görsel zenginlik oluşturan diğerleri ise fotoğraf karelerini süslüyor. Bir mantar üzerinde oluşan başka bir mantar ve ağaç üzerinde yetişen mantarlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Baramiç ilçesi sınırlarında sonbahar mevsiminde adeta mantar bereketi yaşanıyor. Özellikle bölgede yetişen ayı ve kanlıca mantarlarları yöre halkının gelir kaynağı oluyor. Dağ köylerinde yaşayan birçok vatandaş topladıkları bu mantarları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra sonbaharda Kazdağları'nın güzelliğini yaşamak isteyen doğasever ve amatör fotoğrafçıların objektiflerine, bölgede yetişen onlarca renkli ve değişik türde mantar çeşidi yansıyor. Özellikle üst üste, çam kozalaklarının içinde ve ağaç gövdelerinde çıkan çeşitli mantar türleri görenleri adeta büyülüyor. Yenilebilen mantarlar sofraları süslerken, görsel zenginliği bulunan diğer mantarlar ise fotoğraf tutkunlarının karelerinde ölümsüzleşiyor.

Adana'dan Kazdağları'nı gezmeye gelen amatör doğa fotoğrafçısı Umut Günya (24), "Doğa fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Kazdağları'ndaki bu değişik bitki türleri ile mantar çeşitlerinin olduğunu öğrendim. Kazdağları'nı gezmek ve bu bitki ve mantar çeşitlerini görmek istedim. Bunun için bölgeye geldim. Bu mantar çeşitlerini çekmek fotoğrafçılık konusunda bana da tecrübe oldu. Kazdağları'na da hayran kaldım" dedi.