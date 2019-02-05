Kazdağları’nın yeni terası tanıtıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı.

Erdemit Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu’na cam seyir terası projesi hayata geçiyor. Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası proje maliyetinin önemli bir kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından verilen hibe kredi desteği ile sağlanıyor.

KONTROLSÜZ GEÇİŞLER BİTECEK

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Nisan ayında ihalesi yapılacak olan projeyi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Şahindere Kanyonu seyir terasının bölgenin turizm aktivitesine değer katacağını belirten Başkan Saka, “Seyir terası sayesinde dağa çıkışlar kontrol altına alınarak disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın Kazdağları’nın güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmeleri bölgemize değer kazandıracak” dedi.