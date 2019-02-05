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Kazdağları’nın yeni terası tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 01:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı.

Erdemit Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu’na cam seyir terası projesi hayata geçiyor. Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası proje maliyetinin önemli bir kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından verilen hibe kredi desteği ile sağlanıyor.

KONTROLSÜZ GEÇİŞLER BİTECEK

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Nisan ayında ihalesi yapılacak olan projeyi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Şahindere Kanyonu seyir terasının bölgenin turizm aktivitesine değer katacağını belirten Başkan Saka, “Seyir terası sayesinde dağa çıkışlar kontrol altına alınarak disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın Kazdağları’nın güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmeleri bölgemize değer kazandıracak” dedi.

Projenin ihale safhasına geçildiğini ifade eden Başkan Saka, “Buraya yapılacak olan cam seyir terası ile insanlar camın üzerinde yürürken aşağıya baktıklarında bu doğa güzelliğini görecekler. Kazdağları’mız dünyanın ender bölgelerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu bölgenin zenginliğini, güzelliğini dünya insanlarına bu şekilde de tanıtmış olacağız” diye konuştu.

DOĞAYA ZARAR VERİLMEYECEK

Cam seyir terası hakkında detaylar veren Saka, şunları söyledi: “Cam seyir terası, Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu’nun Yörükküpü Mevkii’nde Şahinderesi’nin zeminden 586 metre yükseklikte olacak ve 250 metrekare alana sahip olacak. Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama olarak yapılacak ve çevre düzenlemesinde ahşap ve taş kullanılarak doğaya ve hiçbir canlıya zarar verilmeyecek. Sesli betimlemeler yapılarak kiosk ve bilgilendirme panoları ile Kazdağları’nın efsanelerinin anlatımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi tarafından her iki kurumun özkaynakları ile hazırlanan projenin 2019 Nisan ayında ihalesi yapılacak ve Haziran-Temmuz 2019'da inşaatının başlaması planlanıyor. Toplam maliyet 2 milyon 418 bin lira. 1 milyon 488 bin lira Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılanacak. 930 bin lirası Edremit Belediyesi tarafından karşılanacak."

Başkan Saka, daha sonra Şahindere kanyonuna giderek cam seyir terası yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

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