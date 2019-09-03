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Kazdığı kuyuya düşerek yaralanan defineci, inleme sesinden bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, mahallelinin mezarlıkta inleme sesleri duyması üzerine jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, Ünsal İ.'nin (56) define bulmak için kazdığı 20 metrelik kuyuda mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Kazdığı kuyuya düşerek yaralanan defineci, inleme sesinden bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, mahallelinin mezarlıkta inleme sesleri duyması üzerine jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, Ünsal İ.'nin (56) define bulmak için kazdığı 20 metrelik kuyuda mahsur kaldığı ortaya çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve hastanede tedaviye alınan Ünsal İ.'nin birlikte define aradığı 2 arkadaşı tarafından kuyuda bırakıldığı öğrenildi.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Efeler'in kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri mezarlığın yakınlarından geçerken, inilti sesleri duyunca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. İnilti seslerinin devam etmesi üzerine mezarlıkta arama yapan ekipler, kısa süre sonra seslerin mezarlıkta kazılan 20 metre derinliğindeki kuyudan geldiğini belirledi. Kuyunun içinde bir kişinin mahsur kaldığını tespit eden ekipler, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Başlatılan kurtarma çalışmasında, itfaiye, kuyu üzerine makaralı düzenek kurup, oksijen tüpleriyle aşağı inerek mahsur kalan kişiyi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan kişinin yapılan kimlik kontrolünde Ünsal İ. olduğu belirlendi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ünsal İ., Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Öte yandan, Ünsal İ.'nin 2 arkadaşı ile birlikte kuyuyu define aramak için kazdığı, arkadaşlarının Ünsal İ.'yi kurtaramayınca orada bırakıp kaçtığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kazdığı kuyuya düşerek yaralanan defineci, inleme sesinden bulundu

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