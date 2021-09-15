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  4. Kazdıkça ortaya çıktı! Evinin eski fotoğraflarında gördüğü gizemli kapı tüyler ürpertti: Bu ev perili

Kazdıkça ortaya çıktı! Evinin eski fotoğraflarında gördüğü gizemli kapı tüyler ürpertti: Bu ev perili

15.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan bir emlak danışmanı ailesinin 500 yıllık mülkünün eski fotoğraflarına bakarken tuhaf bir şey fark etti. Freddy Goodall adındaki genç, fotoğraflarda 16. yüzyıldan kalma evin kütüphanesinin arkasında bir kapı aralığı gözlemledi. Bu kapının şimdilerde bir delikten ibaret olduğunu gören Goodall, o andan itibaren şaşkına çeviren bir keşif yolculuğuna çıktı. Genç adam kazılar sonucu yeraltı odaları, geçitler ve bir kasa buldu. Kullanıcılar, bu evin perili olduğunu iddia etti.

Gerçek sırlar odasının nerede diye merak ediyorsanız İngiltere'de bulunan bu ev olabilir. İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki bir emlak danışmanı ailesinin 500 yıl önceye dayanan evinde 'esrarengiz' bulgulara ulaştı.

Goodall'ın hikayesi, o zamandan beri TikTok'ta 4,5 milyon görüntülenme aldı. Milyonlarca kişinin merakla izlediği olay ise şöyle gelişti.

GİZLİ BİR ODAYA ÇIKTI

Genç adam yüzlerce yıllık evlerine ait fotoğraflara bakarken kitaplığın arkasında bulunan bir kapı gördü. Bu kapının şimdi olmadığını fark eden Freddy, kendi imkanlarıyla gördüğü bir deliği takip ederek burayı kazmaya başladı. Goodall, verdiği demeçte, "Onu aradım ama ilk başta hiçbir şey göremedim, sonra bir kitaplığın arkasına gizlendiğini fark ettim. Sonunda kitaplardan birinin arkasında, gizli odaya bakan bir delik buldum'' dedi.

Videoda Goodall'ın raflardan kitapları temizlediği, ahşap paneldeki vidaları söktüğü ve ardından paneli kaldırdığı görülüyor. Şöminenin arkasında karanlık, boş bir oda bulan genç adamın bir hayli şaşkın olduğu görülüyor.

@freddygoodall

The HIDDEN room series? ##hiddenroom ##oldschool ##library ##spooky ##crazy ##fyp

♬ original sound - Freddy

GİZEMLİ GEÇİT YERALTI ODALARINA ÇIKIYOR

Bu, Goodall'ın yerdeki başka bir paneli fark etmesine neden oldu ve daha sonra yeraltı odalarına giden gizli bir geçidi keşfetmesini sağladı. Burası odalara açılan yeraltı koridorlarından biriydi. Tabii Goodall'ın macerası burada bitmedi.

Goodall, tırmandığı yeraltı tünellerinden birinde bir merdiven gördü ve yukarısında örümcek ağları, toz ve yaban arısı yuvasıyla dolu daha büyük bir oda buldu. Bu oda ise onu diğer iki gizli odaya daha çıkardı. Goodall, iki gizli odaya açılan merdivene tırmanırken görülüyor.

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Goodall'a göre, o dönemin ev sahibi tarafından yapılan geçitler mülkün etrafına kolay erişim için hizmetçiler tarafından kullanılıyordu.

EL DEĞMEMİŞ GİZEMLİ BİR KASA BULDU

Genç adam bu odalardan birinde isimler ve tarihlerin yazılı olduğu bir de kasa buldu. Kasaya girip, mülk ve mektuplar hakkında bilgilerle dolu 1848'e kadar uzanan kitapları ortaya çıkardı.

1900'lerde evin bir eğitim kurumu olarak kullanıldığı söyleniyordu ve Goodall, o dönemde kullanılan eski okul kitaplarını ve sıralarını buldu.

''HER ODADA BİR TARİH YATIYOR''

''Uzun zamandır yaşadığım bir evde yeni bir şey bulmak beni heyecanlandırdı'' diyen Freddy, "Karanlıktı başta çok ürkütücüydü. Bunların evin altından geçen ve bunu odalarından fark edilmeden gidip gelmek için kullanan hizmetçi geçitleri olduğuna inanıyorum. Yeraltındaki odaların bazılarında atların tutulduğuna inanıyoruz. Odaları olduğu gibi bıraktım, yüzlerce yıldır aynı olmaları hoşuma gidiyor, her odada bulunacak çok fazla tarih var.

''BURASI PERİLİ''

Milyonlarca kişinin izlediği TikTok videosuna kullanıcılardan ilginç yorumlar da geldi. Biri, ''Burası perili ve hemen burayı terk etmelisin'' derken, bir diğeri ''Bir seri katilin cesetlerini sakladığı yer'' yorumunda bulundu.


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İngiltere
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