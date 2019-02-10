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"Kazdıkları çukura teröristleri gömdük, gömmeye de devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Türkiye'de huzurumuzu, birliğimizi bozmak isteyenler var. Sırtını terörü dayayanlar var. Sırtını teröre dayayanlarla iş birliği yapanlar var" - "Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sırtını teröre dayayanlar ve sırtını teröre dayayanlarla iş birliği yapanların bulunduğunu belirterek, "Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz." dedi.

Gül, Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından Muratpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin neresinden olursa olsun, herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve 82 milyon vatandaşın ay yıldızlı bayrağın altında gururla yaşadığını söyledi.

Bir ve beraber olunduğu sürece ülkedeki birlik ve huzurun bozulmayacağını ifade eden Gül, "Türkiye'de huzurumuzu, birliğimizi bozmak isteyenler var. Sırtını terörü dayayanlar var. Sırtını teröre dayayanlar ile iş birliği yapanlar var. Biz iş birliğimizi Türkiye'nin neresinde olursa olsun Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle ve Alevi'si ile 82 milyona dayadık ve Cumhur İttifakı ile sizlerden 31 Mart'ta güçlü bir destek almak için yola çıktık." diye konuştu.

Seçimi ağız tadıyla huzur içerisinde tamamlayacaklarını dile getiren Gül, sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaklarını vurguladı.

"Sandık, demokrasinin namusudur." diyen Gül, en güzel günler, gelecek ve çocuklar için çalıştıklarını kaydetti.

Partilerin, seçimlerin ve manifestoların hepsinin gelip geçici ama birlik ve beraberliğin kalıcı olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Sofrada Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü ve Kürt'ü ile zengini ve fakiriyle, partili partisiz herkesle aynı sofraya kaşık sallamaktır önemli olan. AK Parti, Türkiye'nin ağız tadının bozulmaması için yapılan siyasetin adıdır. İnşallah ağız tadımızı kimse bozamayacak. Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."

- Menderes Türel ve Gökçen Özdoğan Enç'e destek

AK Parti ve MHP'nin "Partiler bir tarafa, memleketimiz, şehrimiz başımız gözümüz üstüne. Asıl olan memleketimiz, şehrimiz ve ülkemizdir." diyerek el ele Cumhur İttifakı'nı kurduğunu vurgulayan Gül, tek dertlerinin Türkiye'ye daha fazla hizmet etmek olduğunu anlattı.

Gül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in belediyecilikte marka hizmetler yaptığının altını çizerek, "Menderes Türel çok iyi bir düşünce ve siyaset adamıdır. Çok iyi bir belediyecidir, gönül adamıdır. Antalya gerçekten onunla çok güzel hizmetlere şahit oldu. Elbette yapacak daha çok ve güzel işimiz var. Bu nedenle büyükşehirde de Menderes Türel beye en güçlü desteği, bir hemşehriniz olarak rica ediyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in de daha önce parlamentoda birlikte çalıştığı çok değerli bir siyasetçi olduğunu belirten Gül, güçlü bir destek verilmesi halinde onun da en güzel hizmetleri yapacağından hiç şüpheleri olmadığını kaydetti.

Bakan Gül'e konuşmasının ardından Dernek Başkanı Haydar Doğan tarafından Antalyaspor forması ve kaşkolu hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Antalya

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