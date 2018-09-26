HABER

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Primitive Tools sayfasıyla kendilerine hayran bırakan ikili bu defa bakın ne yaptı.

Toprağı kazmaya başlayan ikili işlerini bitirdiğinde görenleri şaşırttılar.

Sonucu görenleri çok şaşırttı

1 / 42

Çukur kazıp içine girdiler, ve bakın ortaya ne çıktı.
2 / 42

3 / 42

4 / 42

5 / 42

6 / 42

7 / 42

8 / 42

9 / 42

10 / 42

11 / 42

12 / 42

13 / 42

14 / 42

15 / 42

16 / 42

17 / 42

18 / 42

19 / 42

20 / 42

21 / 42

22 / 42

23 / 42

24 / 42

25 / 42

26 / 42

27 / 42

28 / 42

29 / 42

30 / 42

31 / 42

32 / 42

33 / 42

34 / 42

35 / 42

36 / 42

37 / 42

38 / 42

39 / 42

40 / 42

41 / 42

42 / 42

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Primitive Tools çamur çukur yetenek

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.