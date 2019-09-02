HABER

Kazdıkları çukurda yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Kazdıkları çukurda yakalandılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Köy sınırları içerisinde bulunan Ketenli mevkiinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahıs kazı yaptığı bölgede Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasına müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Alanya’da sahte para operasyonuAlanya’da sahte para operasyonu
Araç takla attı: 2 yaralıAraç takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.