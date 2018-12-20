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Kazdıkları incelenince ortaya çıktı! Yaptığı halkı ayaklandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesindeki en işlek cadde fareler yüzünden 2 gündür elektiriksiz kaldı. eğlence yerleri, restoran ve kafelerin bulunduğu caddede sürekli yaşanan elektrik kesintisi vatandaşların isyan etmesine neden oldu. Kesinti ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki hatları inceledi.

İncelemeler sonucu trafodan çıkarak yer altından dağılımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiğinin ortaya çıkması ise vatandaşları şaşkına çevirdi. Elektriğin sürekli kesilmesinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, çaresizliklerini bakın hangi sözlerle anlattı...

En işlek cadde elektriksiz kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ana hat kablosunun kemiren fareler en işlek caddede 2 gündür elektrik kesintisine yol açtı. Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.
Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı. Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi.

'BİZİ BU KADAR ZOR DURUMDA BIRAKAN FAREYMİŞ'

'BİZİ BU KADAR ZOR DURUMDA BIRAKAN FAREYMİŞ'
Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi.
Doğan, “Sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için, yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi de bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve incelediler. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya fare elektrik

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