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Kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

HakanKAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)
Eyüpsultan'da kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken çevredekiler panik yaşadı.
Olay Emniyetevleri Mahallesi, Mehtap Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte doğalgaz alev alırken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan doğalgaza ilk olarak toprak dökerek müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi sonucu yangın söndürülürken ifaiye ekipleri yangının yaşandığı alana köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.

YANGIN BİR ANDA ÇIKTI
Mahalle sakini Gülcan Baka, "Bir kaç gündür buralarda kazı yapıyorlardı. Patlama kazı sırasında oldu, kazdılar 10 dakika sonra patlama oldu. Yolun altından doğalgaz da geçiyor elektrik kablosu da geçiyor. Yangın bir anda çıktı zaten. Çok korktum çocuklarda kaçıyordu" dedi. Öte yandan doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladıKazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladıKazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladıKazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

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