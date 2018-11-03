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Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

İngiltere'de hızlı tren hattı çalışması sırasında ortaya çıkarılan mezarlık arkeologlarda şaşkınlık yarattı. Çalışmalarda şimdiye kadar bin 200 kişinin kemikleri çıkarıldı.

İngiltere tarihinde görülmemiş kazı çalışmalarına imza attı, Hızlı tren çalışmalarında ortaya çıkan mezarlıklar ve ahşap tabutlar arkeologları şaşkına uğrattı.

Tren hattı çalışmasında ortaya çıktı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda topraktan 60 bin iskelet parçası çıkarıldı.
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Euston terminalinin yakınında 1788 ila 1853 yılları arasında mezarlık olduğu bilinen St James Gardens'da 60 binden fazla cesedin olduğu tahmin ediliyor.
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Kazı, İngiltere'de şu ana kadar yapılmış en büyük kazılardan biri olarak kabul ediliyor.
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60 farklı noktada devam eden çalışmalarda 1000'den fazla arkeolog görev yapıyor.
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Londra ile Birmingham'ı birbirine bağlayan hızlı tren hattında High Speed 2 adı verilen arkeoljik kazıda mezar taşlarına, ahşap tabutlara ve kemik parçalarına ulaşıldı.
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Yaklaşık 11 bin metrekare alanda yürütülen Londra'daki kazı bölgesinin üzeri yağmurdan korunmak için kapatıldı.
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