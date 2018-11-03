Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda topraktan 60 bin iskelet parçası çıkarıldı.

Euston terminalinin yakınında 1788 ila 1853 yılları arasında mezarlık olduğu bilinen St James Gardens'da 60 binden fazla cesedin olduğu tahmin ediliyor.

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Kazı, İngiltere'de şu ana kadar yapılmış en büyük kazılardan biri olarak kabul ediliyor.