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Kazı ekibi başkan yardımcısı, 'ağaç kesme' tartışmasında öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32), Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazı ekibi başkan yardımcısı, 'ağaç kesme' tartışmasında öldürüldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32), Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi. Sinan Sertel ile S.P. arasında Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. S.P. olay yerinden kaçarken, Sinan Sertel ise ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Sinan Sertel'in cansız bedeni, ilçedeki özel hastanenin morguna konuldu. Göğsüne isabet eden bıçak darbesinin kalp zarına zarar vermesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Sertel'in Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaptığı ve kazı ekibi başkan yardımcısı olduğu belirtildi.
BIÇAĞI ORMANLIĞA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan S.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İlk başta cinayet aleti bıçağı denize attığını öne süren S.P., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. S.P.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kazı ekibi başkan yardımcısı, 'ağaç kesme' tartışmasında öldürüldüKazı ekibi başkan yardımcısı, 'ağaç kesme' tartışmasında öldürüldü

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