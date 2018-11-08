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Kazı kazandan 5 milyon dolar kazandı, aynı gün şans iki kez daha yüzüne güldü

08.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

ABD'de New Jersey eyaletinde yaşayan emekli bir işçi, kazı kazan oyunundan 5 milyon dolar kazandı. Robert Stewart şansına güvenip birkaç kart daha aldı, 500 ve 100 doların daha sahibi oldu.

Kazı kazandan 5 milyon dolar kazandı, aynı gün şans iki kez daha yüzüne güldü

ABD'de New Jersey eyaletinde yaşayan emekli bir işçi, bir günde kazı kazan oyunundan üç kez ikramiye kazandı.

New Jersey Lotosu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Robert Stewart, Ağustos ayında evi yakınlarındaki bir dükkana gitti.

Robert Stewart kaza kazan kartıyla 5 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Stewart bu gelişme sonrası şansına güvenip birkaç kart daha satın aldı.

500 ve 100 dolarlık ikramiyelerden bazıları da Stewart'a çıktı.

Stewart, kazandığı parayı arkadaşlarına ve ailesine yardım etmek için kullanacağını söyledi.

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