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Kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 02:10 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Yol çalışmasının bulunduğu yerde kazı yapan iş makinesinin kepçesi doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine hasar gören doğalgaz borusu, byük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Görevliler yarım saatlik çabanın sonrasında patlayan kapağı kapatarak borudan sızan doğalgazı engellerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerinde önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladı

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