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Kazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, babasından kalan marangoz atölyesinde beton zemini kazdığı sırada gördüğü taş parçalarını lahit zanneden Osman Bakırcı (32), polis ile arkeologları alarma geçirdi.

Kazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, babasından kalan marangoz atölyesinde beton zemini kazdığı sırada gördüğü taş parçalarını lahit zanneden Osman Bakırcı (32), polis ile arkeologları alarma geçirdi. Atölyeye gelen arkeologlar, taş parçalarının tarihi eser niteliği olmadığını tespit etti.
Osman Bakırcı, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde babasından kalan marangoz atölyesini oto yıkama dükkanına dönüştürmek istedi. Sabah saatlerinde de eline aldığı kazma ve kürek ile su borularını döşemek için zemini kazmaya başladı. Yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazan Bakırcı, lahit parçalarına rastladığını zannederek, polisi aradı. Kısa sürede gelen polis de durumu Müzeler Müdürlüğü'ne bildirdi. Adrese gelen Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar, yaptıkları incelemede Bakırcı'nın lahit zannettiği taş parçalarının tarihi eser niteliğinde olmadığını belirledi. Osman Bakırcı, alınan ifadesinin ardından kazısına devam etti.

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Kazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdiKazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdiKazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdiKazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdi

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