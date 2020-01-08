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  4. Kazıkbeli Savaşı’nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Kazıkbeli Savaşı’nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 872 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için Cankurtaran Honaz Milli Parkı’nda anma programı düzenlendi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde, 872 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 872 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için Cankurtaran Honaz Milli Parkı’nda anma programı düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde, 872 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi. 7-8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan 2. haçlı seferine karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran Honaz Milli Parkı’nda düzenlendi. Şehitler için saygı yürüyüşü yapıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, program konuşmasında, "Atalarımızın yüzyıllar önce zafer kazandıkları topraklarda anma etkinlikleri yapıyoruz. Burada yapılan savaş bir haçlı savaşı, iki milletin savaşı değil" dedi.

"Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini geleceğe aktarmak çok önemli”
Denizli’de 2. haçlı savaşı yaşandığını birisinin Kazıkbeli diğerinin ise Çivril ilçe sınırları içerisindeki Miryokefalon Savaşı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tok, "Maalesef şehrimizde yaşayan insanlarımızın büyük bir kesiminin bu savaşlardan haberi yoktu. Son yıllarda Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu savaşlar gündeme geldi ve anılmaya başlandı. Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini bilmek, tanımak, öğrenmek ve geleceğe aktarmak çok önemli. Çünkü insanlar yaşadıkları coğrafyayı ne kadar iyi tanırsa geleceklerini de o kadar iyi planlarlar" diye konuştu.
PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise 1148 yılında yaşanan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili bilgiler vererek, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun bir Türk coğrafyası haline geldiğini tarihi gerçeklerle birlikte anlattı.

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