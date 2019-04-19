"Kazılarda Beşiktaş'ın arkeolojik stratigrafisi ortaya çıkarıldı"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta Beşiktaş metro istasyonu arkeoloji kazıları ele alındı.

Taksim'deki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının locasında gerçekleştirilen "Beşiktaş Arkeoloji Kazıları – Kurganların Anlattığı Bir Göç Hikayesi" konferansında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal konuşmacı olarak yer aldı.

Asal, Beşiktaş'ta şu anda kazı çalışması yapılan yerin 1950'li yıllarda tramvay deposu olarak kullanıldığını belirterek, "2 farklı alanda kazı yapıldı. Birisi şaft, diğeri istasyon alanı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir yer ama tamamında henüz bir kazı çalışması yapılamadı." dedi.

Kazılar sırasında ilk etapta Osmanlı dönemine ait kalıntılara rastladıklarını aktaran Asal, şöyle devam etti:

"Kalıntıların hepsinin belgeleme çalışmaları yapıldı ve daha sonra Bölge Koruma Kurulu kararıyla yerlerinden kaldırıldı. Daha sonra şaft alanının yakınında Bizans dönemine ait bir duvar kalıntısı bulduk. Dönem dönem 17. yüzyıla yıla ait Osmanlı'dan kalma buluntular elde edildi. Ayrıca alanda bir kuyu ortaya çıktı. Kuyu aslında Tunç Çağı tabakası ile neredeyse aynı kodda ve iyi bir oranda korunmuş durumdaydı. Kuyunun içini boşalttığımız sırada kurşun madalyon, tek boyun taşı, pişmiş toprak ve milattan sonra 8. yüzyıla ait amforalar elde edildi. Bu kazılarda aslında Beşiktaş'ın çok güzel bir arkeolojik stratigrafisi ortaya çıkarıldı."