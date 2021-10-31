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Kazılarda bulundu! Bin yıldan eski ama hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş

31.10.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Yucatan yarımadasında yapılan kazılarda Maya dönemine ait bir kano bulunurken, uzmanlar kanonun bin yıldan eski olduğunu düşünüyor.

Kazılarda bulundu! Bin yıldan eski ama hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Yucatan yarımadasında inşaatı devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Mayalara ait bir ahşap kanoya ulaşıldığı belirtildi.

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HİÇ BOZULMADAN GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ

Milattan Sonra 830 ile 950 yılları arasındaki döneme ait olduğu düşünülen kanonun neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği ifade edildi. Uzunluğu 160 cm, eni 80 cm ve yüksekliği 40 cm olan kanonun su taşımak için ya da Maya geleneklerine göre ölenlerin değerli eşyalarının konuşması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

BİR İLK!

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş halde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını ifade etti.

Önümüzdeki kasım ayında Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nin de desteğiyle kanonun yaşının kesin olarak belirlenmesi ve hangi ağaçtan yapıldığının tespit edilmesi için bir araştırma yapılacağı belirtildi. (İHA)

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