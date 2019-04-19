"Kazım Karabekir, 101 yıl önce bu uyarıyı yaptı"

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Kazım Karabekir, Abdullah Paşa'ya çıkıyor 101 yıl önce Kasım ayı 1918'de ve diyor ki 'Paşam, ben size doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim, niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar.' 101 yıl önce bu uyarıyı yapmasına rağmen biz hala bunları başımızdan atamamışız." dedi.

Özel bir kolejin organizasyonuna katılmak için kente gelen Yıldıran, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'in de daveti üzerine Trabzon Limanı'nı ziyaret etti.

Ermiş'in çiçekle karşıladığı Yıldıran, bugün, 78 yıllık hayatının en büyük heyecanını yaşadığını belirterek, "Bu heyecanı yaşattığınız için size edecek teşekkür kelimesi bulamıyorum. Kazım Karabekir, Trabzon'u 19 Nisan 1919 yılında ziyaret etti, bu ziyaretin 100. yıl dönümünde Trabzon'da ve Gülcemal Vapuru ile geldiği Trabzon Limanı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Yıldıran, Kazım Karabekir'in, Anadolu'ya çıkan özel 5 kişi arasında bulunduğunu ifade ederek, "Kazım Karabekir, Mustafa Kemal, okul çağlarından beri birbirlerini tanıyan güzel insanlar Çanakkale'de savaşmışlar." dedi.