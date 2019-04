"Kazım Karabekir, 101 yıl önce bu uyarıyı yaptı"

Yıldıran, Karabekir'in, Padişahın, "Mustafa Kemal'i ve Refet Bele'yi tutuklayacaksın." emrini yerine getirmediğine de işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazım Karabekir, saraya red cevabı yazar, 'Hayır, ben Mustafa Kemal'i tutuklamam, o bu vatan için çalışmakta.' Fakat o yüce insan tutuklanacağını duyunca 7-8 Temmuz gecesi Erzurum'da acı, uzun bir gecede istifa eder. 9 Temmuz günü Erzurum'da bugün Atatürkevi olan müzede bir masa başında Rauf Orbay ile Mustafa Kemal otururken Mustafa Kemal sivildir, hiçbir askeri yetkisi kalmamıştır. En güvendiği kurmayı Kazım Dirik içeriye gelir 'Paşam istifa ettin, kimden emir alacağım' der. Yıkılmıştır Mustafa Kemal, bir saat önce 'sen her şeysin' diyen kişiler, 'artık sen yoksun' demektedir. O sırada yaveri koşarak içeriye gelir, heyecanla 'Paşam, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte' der. Anılarında Rauf Orbay, 'Mustafa Kemal bir an sarardı' diye yazar, 'Her şey buraya kadarmış Rauf, milli mücadele başlamadan bitecek.' Kapı açılır, içeriye Kazım Karabekir girer, sivil olan Mustafa Kemal Paşamızın karşısında sert bir asker selamı çakar, 'Paşam, dün olduğu gibi bugünde bütün kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim.' der. İşte o gün o konakta istiklal harbimiz başlamış, kazanılmıştır. O gün o konakta Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. O gün o konakta Mustafa Kemal, Atatürk olmuştur. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır."

Programa, Trabzon Liman Başkan Yardımcısı Barış Öztürk, TED Trabzon Koleji Müdürü Turgut Kibar, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.