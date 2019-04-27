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Kazım Karabekir Paşa’nın heykeli müzedeki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kazım Karabekir Paşa için yapılan heykel, dün yapılan törenle Kazım Karabekir müzesindeki yerini aldı.Milli Mücadele Kahramanlarından komutan Kazım Karabekir Paşa’nın heykeli, Kazım Karabekir Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Kazım Karabekir Paşa için yapılan heykel, dün yapılan törenle Kazım Karabekir müzesindeki yerini aldı.
Milli Mücadele Kahramanlarından komutan Kazım Karabekir Paşa’nın heykeli, Kazım Karabekir Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Paşanın birebir detaylarının yer aldığı siklon heykeli, Erenköy’de bulunan Kazım Karabekir Müzesi’nde, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, paşanın torunları İclal Cankorel, Gülden Gazioğlu ve Ferhan Ayazbeyoğlu’nun yanı sıra Kazım Karabekir Vakfı Başkanı kızı Timsal Karabekir’in katıldığı törenle konuldu. 37 yaşında Kazım Karabekir’in Erzurum Kongre günlerini hatırlatan heykel, müzede, paşanın çalışma odasına konuldu. Kazım Karabekir Paşa’nın o gün giydiği üniformaların da işlendiği heykele, gerçek madalyalar da konuldu. Açılış töreninde konuşan Kazım Karabekir Vakfı Başkanı ve Karabekir’in kızı olan Timsal Karabekir Yıldıran, “Çok heyecanlıyım, babamız adeta evine döndü” dedi.
Törende, Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, yönetim kurulu üyeleri, Azerbaycan Konsolosu Ramiz Hacızade, üniversite öğretim üyeleri, Sivil Toplum Örgüt Başkanları, parti yöneticileri, emekli subaylar ve bürokratlar da hazır bulundu.

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