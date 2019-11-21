HABER

Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’i ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’i ağırladı. Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarının anıldığı duygu dolu program büyük beğeni topladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Anısına Kazım Karabekir Paşa’nın Milli Mücadele Hatıraları" adlı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir’in biyografisini davetlilere aktarmasının ardından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, babasının hayatı ve milli mücadele dönemini fotoğraf ve anılarla Denizlililere aktardı.

“Duygu yüklü bir akşam yaşadık”
Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı programda, Kazım Karabekir Paşa’nın, 15. Kolordu Komutanı iken Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına gelip kendisi ve kolordu komutanlığının İstiklal mücadelesinde Türk milletinin yanında olduklarını söylediği anların anlatımı oldukça dikkat çekti. Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in özgün ve duygulu sunumunun ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, programa katılan Timsal Karabekir’e teşekkür ederek, “Duygu yüklü bir akşam yaşadık. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Allah’ım sizlerden, babanızdan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. İnşallah ülkemiz, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun” diye konuştu.

“Vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler”
Başkan Osman Zolan, etkinliğin önemi vurgu yaparak, “İyi ki sizleri gördük. Değerlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, Kazım Karabekir büyüğümüzü, tüm şehit ve gazilerimizi anma imkanı bulduk. Ruhları şad olsun. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler. İnşallah biz de onlara layık torunlar olabilmek için ülkemizi ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bunun için gerektiğinde her türlü fedakarlıkta bulunacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir ve beraberindekiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlikOto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik
O apartta hayat devam ediyorO apartta hayat devam ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.