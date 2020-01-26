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Kazım Karabekir vefatının 72. yılında Karaman'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kazım Karabekir vefatının 72. yılında Karaman'da anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 72. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anma programı, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Vali Meral, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin tarihi ve milli değerleriyle var olduğunu söyledi.

Yakın tarihin önemli değerlerinden birisinin şüphesiz Kazım Karabekir Paşa olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"O sadece askeri ismiyle değil siyasi tarihi ile meclisin unutulmaz başkanlarından birisi olarak Türk tarihinin mümtaz simalarından olmuştur. Ülkemizin yetiştirdiği unutulmaz devlet adamlarından biri olan Kazım Karabekir Paşa en az askerlik mesleğindeki başarıları kadar eğitim alanında da çok önemli çalışmalara öncülük etmiştir. Bundan yaklaşık 90 yıl kadar önce içerisinde bulunulan savaş ortamına rağmen eğitim alanında oldukça kapsamlı bir projeyi yürürlüğe koyarak doğuda eğitim alanında adeta bir reform gerçekleştirmiştir."

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan da Kazım Karabekir Paşa'nın unutulmaz bir kahraman olduğunu dile getirerek, "Kazım Karabekir Paşa bir destandır, örnek bir insandır. Kazım Karabekir Paşa, eğitim ve öğretimdeki başarısıyla öğrencilerimize, 12 yıllık siyasi hayatı ile bizlere 12 yıl şiir ve yazıları ile tarihimize ve 27 yıllık askeri görevindeki kahramanlığı ile de milletimize ışık tutan bir meşaledir." dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de Kazım Karabekir Paşa'nın Karaman'ın en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, görev aldığı tüm savaşlarda üstün başarılara imza atmış bir komutan olduğunu aktardı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Güler de "Hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa" konulu sunum yaptı.

Güler, ülkede son yıllarda "belgesiz ve bilgisiz kişilerin tarihe hastalıklı kafa ile baktığı bir anlayışın geliştiğini" belirtti.

- "Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün alternatifi değildir"

Bu anlayıştan Kazım Karabekir Paşa'nın da nasibini aldığını ifade eden Güler, Kazım Karabekir Paşa ve Atatürk'ün çatışan iki şahsiyet olarak toplumun ve milletin önüne getirildiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa'nın gerek Milli Mücadele gerekse sonrasında devletin kuruluşu aşamasında izlenecek yol ve yöntemle bunların zamanlamaları konularında bazen görüş ayrılıklarının meydana geldiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bunlar da doğaldır. Kazım Karabekir Paşa da bu nedenle Atatürk ile ters düşmüştür. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün alternatifi değildir. Bu iki isim birbirlerinin düşmanı da değildir. Kazım Karabekir Paşa 1919'un o en zorlu günlerinde 'Emrinizdeyim Paşam' diyerek askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa'ya destek verirken de muhalefetle düştüğü zor zamanlarda da samimi ve dürüst davranmıştır."

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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anma Karaman Kazım Karabekir

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