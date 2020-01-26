Kazım Karabekir vefatının 72. yılında Karaman'da anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 72. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anma programı, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Vali Meral, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin tarihi ve milli değerleriyle var olduğunu söyledi.

Yakın tarihin önemli değerlerinden birisinin şüphesiz Kazım Karabekir Paşa olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"O sadece askeri ismiyle değil siyasi tarihi ile meclisin unutulmaz başkanlarından birisi olarak Türk tarihinin mümtaz simalarından olmuştur. Ülkemizin yetiştirdiği unutulmaz devlet adamlarından biri olan Kazım Karabekir Paşa en az askerlik mesleğindeki başarıları kadar eğitim alanında da çok önemli çalışmalara öncülük etmiştir. Bundan yaklaşık 90 yıl kadar önce içerisinde bulunulan savaş ortamına rağmen eğitim alanında oldukça kapsamlı bir projeyi yürürlüğe koyarak doğuda eğitim alanında adeta bir reform gerçekleştirmiştir."