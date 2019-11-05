Kazım Karabekir'in kızı: "Babam yetimlere babalık etmiştir"

EDİRNE (AA) - Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Kazım Karabekir, 4 binden fazla erkek 2 binden fazla kız çocuğuna babalık yapmış. Yetimlere babalık etmiştir. Onlara 'Gürbüzler Ordusu' ismi verilmiştir. Vatana faydalı olmak için o yetimler birbirleriyle yarışmıştır." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Dünü unutma ki yarına hakkın olsun, Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele" başlıklı konferans düzenlendi.

Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, TÜ Devlet Konservatuvarı'ndaki konferansta, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılar dolayısıyla "Şark Fatihi" olarak anılan Kazım Karabekir'in, hayatını ülkesine adadığını ve Türk milletinin bağımsızlığı için savaştığını söyledi.

Kazım Karabekir'in, Milli Mücadele boyunca her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olduğunu dile getiren Yıldıran, Osmanlı ordusunun terhis edilmesine rağmen Karabekir'in 15. Kolordu'yu terhis etmediğini ve askerleriyle Milli Mücadele'ye katıldığını anlattı.