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Kazım Karabekir'in kızı: "Babam yetimlere babalık etmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Timsal Karabekir Yıldıran: - "Kazım Karabekir, 4 binden fazla erkek 2 binden fazla kız çocuğuna babalık yapmış. Yetimlere babalık etmiştir. Onlara 'Gürbüzler Ordusu' ismi verilmiştir. Vatana faydalı olmak için o yetimler birbirleriyle yarışmıştır"

EDİRNE (AA) - Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Kazım Karabekir, 4 binden fazla erkek 2 binden fazla kız çocuğuna babalık yapmış. Yetimlere babalık etmiştir. Onlara 'Gürbüzler Ordusu' ismi verilmiştir. Vatana faydalı olmak için o yetimler birbirleriyle yarışmıştır." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Dünü unutma ki yarına hakkın olsun, Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele" başlıklı konferans düzenlendi.

Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, TÜ Devlet Konservatuvarı'ndaki konferansta, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılar dolayısıyla "Şark Fatihi" olarak anılan Kazım Karabekir'in, hayatını ülkesine adadığını ve Türk milletinin bağımsızlığı için savaştığını söyledi.

Kazım Karabekir'in, Milli Mücadele boyunca her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olduğunu dile getiren Yıldıran, Osmanlı ordusunun terhis edilmesine rağmen Karabekir'in 15. Kolordu'yu terhis etmediğini ve askerleriyle Milli Mücadele'ye katıldığını anlattı.

Yıldıran, babası Kazım Karabekir'in Birinci Dünya Savaşı sonrası yetim kalan çocuklara sahip çıktığını ve bundan dolayı "Yetimlerin Babası" olarak anıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazım Karabekir, 4 binden fazla erkek 2 binden fazla kız çocuğuna babalık yapmış. Analar ve babalar hunharca şehit edilmişler ve onlardan kalan yavrular, bu evlatlar sokaklarda ölüme terk edilmiş. Karabekir Paşa onları himayesine almış ve bakmıştır. Yetimlere babalık etmiştir. Onlara 'Gürbüzler Ordusu' ismi verilmiştir. Vatana faydalı olmak için o yetimler birbirleriyle yarışmıştır."

Yetimlerin sağlıklı koşullarda yetişmesi ve eğitilmesi için Karabekir'in farklı alanlarda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Yıldıran, şöyle devam etti:

"Babaları şehit edilmiş sıhhiyeci yetimler, kurslar görüşmüş ve gerektiğinde ufak ameliyatlar yapabilecek düzeye getirilmiştir. Orduda savaşa gitmişlerdir. Cephede savaş varken bir yandan cehaletle savaşa önem verilmiş. Yetim çocuklara matbaacılık öğretilmiş ve Kars'da 'Varlık' gazetesi basılmış. Yine o çocuklara deri işlemesi ve terzilik öğretilmiş askerimize postal ve kaputlar hazırlamışlar. O zaman bir çocuk 16 saatte bir asker postalı hazırlamakta. Babam Kazım Karabekir üç bayram üzerinde çok duruyordu. Ağaç bayramı, beden eğitimi bayramı ve kitap bayramı."

Yıldıran, Kazım Karabekir'in ortada kalmış yetim Ermeni çocuklara da sahip çıkarak insancıl bir şekilde davrandığını ve Trabzon'daki Ermeni Yetimhanesi'nde onları himayesine aldığını sözlerine ekledi.

Konferansa, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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