HABER

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14.

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında Artvin’in Hopa ilçesindeki anıt mezarı başında anıldı.
Kazım Koyuncu, ölümünün 14. yılında memleketi Artvin’in Hopa ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu için ilçeye bağlı Yeşilköy köyündeki anıtı başında düzenlenen anma törenine; annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Canan Erdem, Hüseyin, Orhan, Oğuz ve Niyazi Koyuncu, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile yakınları ve sevenleri katıldı.
Koyuncu için saygı duruşuyla başlayan tören, vatandaşların Koyuncu’yla ilgili duygularını dile getiren konuşmalarıyla devam etti.
Burada konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, merhum Kazım Koyuncu’nun Hopa’nın çok değerli bir evladı oluğunu ifade ederek, "Hopa bu değerli evladı Kazım’dan ayrılalı 14 yıl oldu. Ölümünü dün gibi hatırlıyorum. Kazım, Hopa sokaklarında halen anılıyor, yaşatılıyor. Bugün Hopa Belediyesinden şarkıları anons edildiği gibi. Bizler Kazım’ı asla unutmayacağız. Hopa hak, hukuk, adalet direnişinde dik duruşuyla bilinen bir kenttir. Kazım Koyuncu da tüm ülkede dik duruşuyla bilinen bir kardeşimizdir. Ben Kazım’a Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Kazım Koyuncu’nun abisi Hüseyin Koyuncu da kardeşinin vefatının 14. yıl dönümündeki anma etkinliklerine gelen herkese teşekkür etti.
Yıllar geçse de Kazım Koyuncu’ya ölen özlemin azalmadığını, aksine çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Koyuncu, "Sevenleri her yıl Türkiye’nin dört bir yanından buraya akın ediyor. Bizim acımızı paylaşıyor. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onurlandırıyor" dedi.
Anma törenindeki konuşmalardan sonra vatandaşlar kabri ziyaret ederek burada Kazım Koyuncu adına açılan deftere duygu düşüncelerini yazıp, mezar başında fotoğraf çektirerek dua etti. Hopaspor taraftar grubu da mezar başında takımlarının atkısını açarak, anma etkinliğine katıldı.

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.