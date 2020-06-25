Kazım Koyuncu unutulmaz sesi ve şarkılarıyla anılıyor

Tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan ve Karadeniz müziğinin en önemli sanatçılarından bir tanesi olan Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında pandemi nedeniyle sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla anılıyor. Karadeniz müziğine ve türkülere yepyeni bir soluk getirmesiyle bilinen Kazım Koyuncu’nun meşhur şarkıları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Kazım Koyuncu anması için sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim de önemli mesajlar paylaştı. Her yıl 25 Haziran’da Artvin’in Hopa ilçesinin Yeşilköy köyünde Kazım Koyuncu için anma programı gerçekleştiriliyordu. Bu sene Koronavirüs salgısı nedeniyle ailesi tarafından anma programı gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. “Kazım Koyuncu kimdir?” ve “Kazım Koyuncu ne zaman öldü?” gibi sorular, sanatçıyı fazla tanımayanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kazım Koyuncu’dan sevenlerine yadigâr kalan şarkıları hala popülerliğini koruyor ve çok sayıda insan tarafından dinleniyor.

Kazım Koyuncu Kimdir?



Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinin Yeşilköy köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Kazım Koyuncu, 80’li yılların sonlarına doğru İstanbul’a yerleşti ve amatör olarak rock müzik ile ilgilenmeye başladı. 1994 yılında Kazım Koyuncu, rock müzik ile Laz müziğini birleştirmeyi başarmıştı. Arkadaşlarıyla beraber kurduğu grupla ilk albümünü yayınladıktan sonra dolu dolu bir müzik kariyeri yaşadı. 2002 Gülbeyaz dizisinin müziklerini yapması; ülke çapında tanınmasını sağladı. Geniş kitlelere konserler vermeye başlayan Kazım Koyuncu, 2004 yılında çıkardığı Hayde isimli albümüyle büyük başarılara imza attı.