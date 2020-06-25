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Kazım Koyuncu unutulmaz sesi ve şarkılarıyla anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şair ceketli çocuk olarak bilinen ve herkesin gönlünde önemli bir yer kazanmış olan Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 15. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Kalplere dokunan sesi, türküleri ve kişiliğiyle Karadeniz müziğinin en önemli isimleri arasına girmeyi başaran Kazım Koyuncu, bu yıl da sevenleri tarafından unutulmadı.

Kazım Koyuncu unutulmaz sesi ve şarkılarıyla anılıyor

Tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan ve Karadeniz müziğinin en önemli sanatçılarından bir tanesi olan Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında pandemi nedeniyle sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla anılıyor. Karadeniz müziğine ve türkülere yepyeni bir soluk getirmesiyle bilinen Kazım Koyuncu’nun meşhur şarkıları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Kazım Koyuncu anması için sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim de önemli mesajlar paylaştı. Her yıl 25 Haziran’da Artvin’in Hopa ilçesinin Yeşilköy köyünde Kazım Koyuncu için anma programı gerçekleştiriliyordu. Bu sene Koronavirüs salgısı nedeniyle ailesi tarafından anma programı gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. “Kazım Koyuncu kimdir?” ve “Kazım Koyuncu ne zaman öldü?” gibi sorular, sanatçıyı fazla tanımayanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kazım Koyuncu’dan sevenlerine yadigâr kalan şarkıları hala popülerliğini koruyor ve çok sayıda insan tarafından dinleniyor.

Kazım Koyuncu Kimdir?

Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinin Yeşilköy köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Kazım Koyuncu, 80’li yılların sonlarına doğru İstanbul’a yerleşti ve amatör olarak rock müzik ile ilgilenmeye başladı. 1994 yılında Kazım Koyuncu, rock müzik ile Laz müziğini birleştirmeyi başarmıştı. Arkadaşlarıyla beraber kurduğu grupla ilk albümünü yayınladıktan sonra dolu dolu bir müzik kariyeri yaşadı. 2002 Gülbeyaz dizisinin müziklerini yapması; ülke çapında tanınmasını sağladı. Geniş kitlelere konserler vermeye başlayan Kazım Koyuncu, 2004 yılında çıkardığı Hayde isimli albümüyle büyük başarılara imza attı.

Kazım Koyuncu Neden Vefat Etti?

Kazım Koyuncu Hayde albümünün çıktığı yıl olan 2004 yılında aynı zamanda kanser olduğunu öğrendi. Ailesini ve sevenlerini bir hayli üzen bu haberin ardından doktorlar tarafından Kazım Koyuncu’ya fazla yorulmaması gerektiği söylendi. Yine de büyük bir heves ve heyecanla konserler vermeye devam edecek Kazım Koyuncu, son konserini ise 2005 senesinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdi. Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle şair ceketli çocuk, 25 Haziran 2005’te hayata gözlerini yumdu. Sevenleri ve Koyuncu'yu yeni tanıyanlar tarafından "Kazım Koyuncu kaç yaşında öldü?" sorusu da sıkça soruluyor. Kazım Koyuncu kanser yüzünden 33 yaşında aramızdan ayrıldı. Kazım Koyuncu şarkıları, sözleri ve duruşuyla tüm Türkiye’nin kalbindeki özel yerini ölümünün 15. yılında da korumaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’ndan Kazım Koyuncu Paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kazım Koyuncu’yu ölüm yıl dönümünde andı. Ekrem İmamoğlu, Kazım Koyuncu’nun bir fotoğrafını paylaşıp üstüne “Koyverdun gittun bizi… Karadeniz’in asi çocuğu seni hep özlem ve saygıyla anıyoruz.” yazarak düşüncelerini dile getirdi.

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