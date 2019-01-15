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Kazını yedi diye köpeği öldüren kişiye tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

AVCILAR'da, 3 kazından 1'ini yediğini iddia ettiği köpeği öldüren ve köpeğin ölüsünü cep telefonu kamerasına kaydeden kişiye sosyal medyada tepki yağdı.

İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da, 3 kazından 1'ini yediğini iddia ettiği köpeği öldüren ve köpeğin ölüsünü cep telefonu kamerasına kaydeden kişiye sosyal medyada tepki yağdı. Görüntülerin yayılmasıyla durumdan haberdar olan polisin şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İddiaya göre, Firüzköy'deki bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği 3 kazından 1'ini yediği iddia ettiği 'Chow Chow' isimli köpeğini tüfekle vurarak öldürdü. Bu kişi, köpeğin ölüsü ve kalan iki kazı cep telefonu kamerasıyla çekerek görüntüleri arkadaşına gönderdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenlerin tepkisine yol açtı. Tepkiler artıp görüntüler daha fazla yayılınca polis durumdan haberdar oldu. Polisin, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdüğü öğrenildi.

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