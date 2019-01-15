HABER

Kazını yedi diye köpeği öldüren kişiye tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

AVCILAR'da beslediği kazlardan birisini kaçırarak öldürdüğünü öne sürdüğü köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da beslediği kazlardan birisini kaçırarak öldürdüğünü öne sürdüğü köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl boyu Caddesi'ndeki bir at yetiştiriciliği çiftliğinin sahibi Ali Rıza A.'nın kendisine ait "Chow Chow' ismini verdiği köpeği başından vurarak öldürdüğüne dair videoyu sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına gittiği, burada, “Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görüldü. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine verilen adrese giderek kazı öldürdüğü gerekçesiyle köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayenesinden geçirilen şüphelinin Kars'taki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı belirlendi.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, başta zabıta olmak üzere 3 müdürü ile birlikte Firuzköy'deki Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi'nde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile görüştükten sonra dışarıda yaptığı açıklamada, “Şahıs kendi şahsına ait olduğunu söylediği, kapısına gidildiğinde 'Burada kendi hayvanlarımı besliyorum' dediği çiftlikte bir köpeği öldürüyor, bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Ve bunu da çekiyor. Kazlarını da bir maddi değeri ile ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki; ticari faaliyette bulunuyor. Bütün hayvanlar, canlılar onlar için maddi değerleri ile ölçülüyor. Bir köpeğin canına kıyabiliyor, bu şekilde duygularla çekip yayınlayabiliyor. Avcılar'da her canlı değerlidir, asla hiç kimse böyle duygularla veya kendi doğasına uygun davrandı diye canına kıyılamaz. Bunun için buradayız. Orada beslenen canlılar koruma altına alınacaktır. Bir cana kıyılmış olması, katledilen köpeğimiz için çok üzgünüz. Canlının kılına dokunması kimsenin yapacağı bir şey değildir. Bunun için karakoldayız" dedi.
(FOTOĞRAF)

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!
Kiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldıKiraz'da rahatsızlanan vatandaşlar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.