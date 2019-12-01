‘Kazıp Çıkmaya Çalıştığımız Çukur Daha da Derinleşecek’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2-12 Aralık tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak ‘COP25 İklim Zirvesi Konferansı’ öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetleri iklim değişikliğinin yaratabileceği felaketler konusunda bir kez daha uyardı. BM Genel Sekreteri, “Derin bir çukurun içine düşmüşüz çıkmak için hala kazıyoruz. Yakında bu çukur kaçmak için çok daha derinleşmiş olacak” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres, “Son beş yılda kaydedilen hava sıcaklıkları şimdiye kadar yaşanan en sıcak yıllar oldu. Deniz seviyesi, insanlık tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bunlar artık bize ufukta iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşün olmadığının belirtileri. Bilim adamlarının bize iklim değişikliğiyle ilgili öngördükleri yol planına göre, küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi dönemdeki seviyelerin 1,5 derece azaltmamıza, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmamıza ve sera gazı emisyonlarını, 2030 yılanda 2010 seviyelerinden yüzde 45 azaltmamıza olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliğiyle mücadelede temel eksiklik siyasi irade” BM Genel Sekreteri Guterres, 1,5 derece hedefinin hala erişilebilir olduğunu kaydederek, “Ancak şimdiye kadar sürdürülen çabalar tamamen yetersiz ve hükümetler Paris Anlaşması taahhütlerini hayata geçirecek ciddi eylem planları gerçekleştirmezlerse 3.2 derecelik bir artışla mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Bunu mümkün kılmak için gerekli olan teknolojiler zaten mevcut. Umut sinyalleri artıyor, dünya kamuoyu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda her yerde uyanıyor. Gençler, iklim değişikliği konusunda olağanüstü liderlik ve seferberlik gösteriyor. Mücadelede temel eksiklik siyasi irade” dedi. “Yenilenebilir enerji ve doğaya dayalı çözümler şart” Fosil yakıtlarla kazı ve sondajın durması gerektiğini, bunun yerine iklim değişikliğini önemli ölçüde yavaşlatmak için yenilenebilir enerji ve doğaya dayalı çözümler getirilmesi gerektiğini belirten Guterres, “Önümüzdeki 12 ay içerisinde, 2050 yılına kadar karbon gazıyla ilgili hedeflerimiz ulaşmaya, sera gazı emisyonlarını hemen azaltmaya başlamak için daha iddialı ulusal taahhütler gerekiyor” dedi.